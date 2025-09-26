Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 26 Settembre 2025

Villetta in fiamme a Fara Gera d’Adda, donna non vedente mette in salvo l’anziana madre

L’INCENDIO. Un incendio è divampato nella giornata di venerdì 26 settembre in una villetta su due piani di via Aldo Moro 6. Salvati anche i due cani.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I Vigili del fuoco a Fara Gera d’Adda per l’incendio in una villetta in via Aldo Moro
I Vigili del fuoco a Fara Gera d’Adda per l’incendio in una villetta in via Aldo Moro
(Foto di Cesni)

Un incendio ha colpito nel pomeriggio di venerdì 26 settembre una villetta su due piani in via Aldo Moro 6 a Fara Gera d’Adda. Le fiamme sono divampate al primo piano dell’abitazione, probabilmente a causa di un corto circuito. Al momento dell’incendio in casa c’erano due donne: al piano superiore la figlia, non vedente, con due cani e al piano terra l’anziana madre.

La donna al primo piano, avvertito un forte odore di bruciato, ha avuto la prontezza di dare subito l’allarme e di portare in salvo i due cani e allertare la madre, riuscendo a uscire dall’edificio prima che le fiamme si propagassero. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Treviglio e da Dalmine, insieme ai carabinieri della stazione di Fara Gera d’Adda che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato le prime operazioni di emergenza. La struttura è purtroppo inagibile a causa dei danni provocati dal fumo e dal fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fara Gera d'Adda
Disastri, Incidenti
Incendio
Emergenza
Salvataggio
Politica
Enti locali
Patrik Pozzi
vigili del fuoco
Carabinieri