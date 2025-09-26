Villetta in fiamme a Fara Gera d’Adda, donna non vedente mette in salvo l’anziana madre

La donna al primo piano, avvertito un forte odore di bruciato, ha avuto la prontezza di dare subito l’allarme e di portare in salvo i due cani e allertare la madre, riuscendo a uscire dall’edificio prima che le fiamme si propagassero. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Treviglio e da Dalmine, insieme ai carabinieri della stazione di Fara Gera d’Adda che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato le prime operazioni di emergenza. La struttura è purtroppo inagibile a causa dei danni provocati dal fumo e dal fuoco.