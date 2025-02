Viola il divieto di dimora e si presenta a casa dell’ex moglie, 40enne (di nuovo) in carcere

Ha violato il divieto di dimora e si è presentato a casa dell’ex moglie con la scusa di recuperare degli effetti personali: poi è scoppiata la lite e la donna ha chiamato i carabinieri. L’ex marito, 40enne con precedenti penali e dipendenza dalla droga, è finito così in carcere a Bergamo.

È successo lo scorso 3 febbraio, quando il 40enne, residente a Calusco d’Adda dall’ottobre scorso, non rispettando i divieti imposti a tutela della moglie, si è presentato alla sua porta, a Dalmine, con la scusa di voler recuperare alcuni oggetti. Cosa che gli era vietata dopo che nel luglio 2023 l’ex moglie era riuscita a trovare il coraggio per denunciare le continue violenze subite. Per quell’accusa di maltrattamenti aveva ottenuto una primo arresto nell’agosto dello stesso anno. Dopo un periodo di detenzione, era stato scarcerato e sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima. Tuttavia, nell’ottobre 2024 aveva violato la misura, venendo nuovamente arrestato e successivamente sottoposto al divieto di dimora a Dalmine, trasferendosi così a Calusco d’Adda.