Violenza domestica nella Bassa: minaccia la moglie e i figli, scatta il braccialetto elettronico

La denuncia è stata presentata ai carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia: qui la donna si è rivolta dopo l’ennesimo episodio: una grave minaccia telefonica da parte del marito, un connazionale 40enne, che ha rappresentato l’ultima goccia in una lunga sequela di abusi. Le violenze, secondo quanto ricostruito, sarebbero iniziate fin dal giorno del matrimonio, celebrato nel 2003, e si sarebbero ripetute negli anni, spesso alla presenza dei figli.

Accoglienza in una struttura protetta

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno attivato immediatamente il percorso di tutela previsto per le vittime di violenza domestica. La donna e i bambini sono stati accolti in una struttura protetta, grazie anche al supporto dell’Ospedale e del Centro Antiviolenza “Sirio” di Treviglio. L’intervento coordinato ha consentito di mettere in sicurezza l’intero nucleo familiare.