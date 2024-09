Violenza sulle donne, da inizio anno 830 richieste d’aiuto. La Rete torna in piazza nel ricordo di Sharon

Per questo la «Rete bergamasca contro la violenza di genere» rinnova la chiamata alla mobilitazione permanente invitando a partecipare al presidio in piazza di ogni giorno 8 del mese. Per questo mese l’appuntamento è domenica 8 settembre dalle 18,30 in Largo Rezzara (adiacente a Piazza Pontida) a Bergamo. Un mese fa, la piazza si era riunita a pochi giorni dall’uccisione di Sharon Verzeni. «Rinnovando la nostra forte vicinanza alla sua famiglia in particolare, ma anche alla comunità tuttora sgomenta e impaurita in cui il delitto è avvenuto – scrivono dalla Rete antiviolenza – prendiamo tristemente atto del fatto che anche il suo è stato, a tutti gli effetti, un femminicidio: l’uccisione di una donna in quanto donna. Sharon è stata uccisa da uno sconosciuto, ma quello sconosciuto l’ha uccisa perché era una donna. Ha scelto lei, e non altre persone incontrate quella sera, perché in quanto donna l’ha ritenuta debole».