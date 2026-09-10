Zingonia, controlli interforze nei condomini e nei box - Foto

Controlli interforze per tutta la mattinata di giovedì 10 settembre nella zona di Zingonia, dove nelle ultime settimane sono tornate a emergere alcune criticità legate in particolare all’utilizzo abusivo di box, cantine e spazi comuni. L’operazione, coordinata dalla Questura di Bergamo, è scattata dalle prime ore del mattino e ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza con le unità cinofile e le Polizie locali di Verdellino e Osio Sotto.

Ispezionati condomini e box di Zingonia

I controlli hanno interessato i condomini Barbara 1 e Barbara 2, il Grattacielo, il Bettina e il complesso di autorimesse alle spalle di piazza Affari. Nel corso delle verifiche sono stati aperti e ispezionati anche alcuni box. L’intervento è nato da segnalazioni relative alla presenza di persone che avrebbero utilizzato alcuni di questi spazi per dormire e, in alcuni casi, per consumare sostanze stupefacenti. Durante l’operazione di giovedì, però, non è stata trovata droga nei locali controllati.

Le criticità già segnalate durante l’estate