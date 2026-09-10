Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Giovedì 10 Settembre 2026

Zingonia, controlli interforze nei condomini e nei box - Foto

I CONTROLLI. Operazione coordinata dalla Questura di Bergamo nella mattinata di giovedì 10 settembre. Ispezionati i condomini Barbara 1 e 2, il Grattacielo, il Bettina e i box dietro piazza Affari.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Zingonia, controlli interforze nei condomini e nei box - Foto
Controlli interforze a Zingonia nei condomini e nei box intorno a Piazza Affari

Controlli interforze per tutta la mattinata di giovedì 10 settembre nella zona di Zingonia, dove nelle ultime settimane sono tornate a emergere alcune criticità legate in particolare all’utilizzo abusivo di box, cantine e spazi comuni. L’operazione, coordinata dalla Questura di Bergamo, è scattata dalle prime ore del mattino e ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza con le unità cinofile e le Polizie locali di Verdellino e Osio Sotto.

Zingonia, controlli interforze nei condomini e nei box - Foto
Zingonia, controlli interforze nei condomini e nei box - Foto

Ispezionati condomini e box di Zingonia

I controlli hanno interessato i condomini Barbara 1 e Barbara 2, il Grattacielo, il Bettina e il complesso di autorimesse alle spalle di piazza Affari. Nel corso delle verifiche sono stati aperti e ispezionati anche alcuni box. L’intervento è nato da segnalazioni relative alla presenza di persone che avrebbero utilizzato alcuni di questi spazi per dormire e, in alcuni casi, per consumare sostanze stupefacenti. Durante l’operazione di giovedì, però, non è stata trovata droga nei locali controllati.

Le criticità già segnalate durante l’estate

La situazione era già stata oggetto di interventi nei mesi estivi, quando alcune persone che dormivano all’interno dei box erano state allontanate. Erano inoltre emersi casi di cantine utilizzate come veri e propri alloggi. I controlli proseguiranno nell’ambito dell’attività di presidio della zona. Nel corso dell’operazione di giovedì un cittadino brasiliano è stato denunciato per la violazione di un foglio di via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdellino
Bergamo
Osio Sotto
Criminalità
Sociale
Processo
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Patrik Pozzi