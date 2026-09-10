Zingonia, controlli interforze nei condomini e nei box - Foto
I CONTROLLI. Operazione coordinata dalla Questura di Bergamo nella mattinata di giovedì 10 settembre. Ispezionati i condomini Barbara 1 e 2, il Grattacielo, il Bettina e i box dietro piazza Affari.Lettura meno di un minuto.
Controlli interforze per tutta la mattinata di giovedì 10 settembre nella zona di Zingonia, dove nelle ultime settimane sono tornate a emergere alcune criticità legate in particolare all’utilizzo abusivo di box, cantine e spazi comuni. L’operazione, coordinata dalla Questura di Bergamo, è scattata dalle prime ore del mattino e ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza con le unità cinofile e le Polizie locali di Verdellino e Osio Sotto.
Ispezionati condomini e box di Zingonia
I controlli hanno interessato i condomini Barbara 1 e Barbara 2, il Grattacielo, il Bettina e il complesso di autorimesse alle spalle di piazza Affari. Nel corso delle verifiche sono stati aperti e ispezionati anche alcuni box. L’intervento è nato da segnalazioni relative alla presenza di persone che avrebbero utilizzato alcuni di questi spazi per dormire e, in alcuni casi, per consumare sostanze stupefacenti. Durante l’operazione di giovedì, però, non è stata trovata droga nei locali controllati.
Le criticità già segnalate durante l’estate
La situazione era già stata oggetto di interventi nei mesi estivi, quando alcune persone che dormivano all’interno dei box erano state allontanate. Erano inoltre emersi casi di cantine utilizzate come veri e propri alloggi. I controlli proseguiranno nell’ambito dell’attività di presidio della zona. Nel corso dell’operazione di giovedì un cittadino brasiliano è stato denunciato per la violazione di un foglio di via.
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