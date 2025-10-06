Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 06 Ottobre 2025

Zucche record a Treviglio, trionfa Arnaldo Manenti con 32 kg

LA CURIOSITA’. La singolare gara per gli 80 anni della Cooperativa agricola: un nipote ha battuto il nonno e uno studente il prof.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La zucca maxi
La zucca maxi

Alla fine ha trionfato Arnaldo Manenti, con la sua zucca di poco più pesante di 32 chilogrammi (32,1 per la precisione), tra le 19 presentate domenica 5 ottobre alla singolare gara andata in scena negli spazi del mercato di Treviglio in occasione degli 80 anni della Cooperativa agricola.

A Manenti il presidente di «CoopAco» Umberto Premoli ha assegnato una targa, così come al secondo classificato – Renato Arrigoni e alla sua zucca da 31 chili – e al terzo Piero Masseroli, con zucca da 24,2 chili. In gara agricoltori, pensionati, ma anche bambini e studenti dell’istituto agrario Cantoni, come Cristian con la sua zucca da 14,5 chili, che per mezzo chilo in più ha battuto il suo prof. Così come Giuseppe Bonomo «junior» ha battuto nella divertente gara il nonno omonimo: 17,6 contro 12,5 chili. Non è mancata una zucca albina da 21,5 chili.

Le zucche in gara
Le zucche in gara
Zucche in gara
Zucche in gara
Arnaldo Manenti con la sua zucca vincitrice
Arnaldo Manenti con la sua zucca vincitrice

A tutti i partecipanti è stato comunque assegnato un premio dalla cooperativa. E a sancire l’unione tra le generazioni, tutt’intorno erano in mostra attrezzi agricoli storici, con tanto di nomi in dialetto: «Gli anniversari sono importanti perché fanno riscoprire il valore della storia, che passa anche attraverso questi attrezzi e i loro nomi dialettali», ha detto in mattinata il sindaco Juri Imeri. Alla gara era presente anche Giovanni Grazioli, vice presidente vicario della Bcc Treviglio: «È meritevole quanto fate: portate avanti una tradizione del passato, tramandandola tutti i giorni agli altri», ha detto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Calcinate
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Juri Imeri
Giovanni Grazioli
bcc treviglio