Zucche record a Treviglio, trionfa Arnaldo Manenti con 32 kg

A Manenti il presidente di «CoopAco» Umberto Premoli ha assegnato una targa, così come al secondo classificato – Renato Arrigoni e alla sua zucca da 31 chili – e al terzo Piero Masseroli, con zucca da 24,2 chili. In gara agricoltori, pensionati, ma anche bambini e studenti dell’istituto agrario Cantoni, come Cristian con la sua zucca da 14,5 chili, che per mezzo chilo in più ha battuto il suo prof. Così come Giuseppe Bonomo «junior» ha battuto nella divertente gara il nonno omonimo: 17,6 contro 12,5 chili. Non è mancata una zucca albina da 21,5 chili.

Arnaldo Manenti con la sua zucca vincitrice

A tutti i partecipanti è stato comunque assegnato un premio dalla cooperativa. E a sancire l’unione tra le generazioni, tutt’intorno erano in mostra attrezzi agricoli storici, con tanto di nomi in dialetto: «Gli anniversari sono importanti perché fanno riscoprire il valore della storia, che passa anche attraverso questi attrezzi e i loro nomi dialettali», ha detto in mattinata il sindaco Juri Imeri. Alla gara era presente anche Giovanni Grazioli, vice presidente vicario della Bcc Treviglio: «È meritevole quanto fate: portate avanti una tradizione del passato, tramandandola tutti i giorni agli altri», ha detto.