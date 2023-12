Il centenario del disastro del Gleno: la storia e la memoria della tragedia - Ascolta i podcast

In queste settimane queste pagine, e insieme il nostro sito web e i canali social, hanno ripercorso la storia e la memoria del disastro del Gleno. Per allargarne la «base», perché dopo 100 anni quel dolore sia più condiviso, perché si riesca ancor di più a capire cosa è stato quel disastro per la gente, per le famiglie, per le comunità . E in fondo per tutti.

I morti non si «pesano», e là dove qualcuno muore per colpa o dolo occorre ricordare, spiegare, trasformare la memoria in storia per cavare, persino da una tragedia, qualcosa di utile.«Non siano morti invano», si dice di solito usando una frase che specie in Italia rimane inascoltata, buona per i titoli quando la tragedia è «calda» e rimessa nel cassetto in attesa della disgrazia del giorno dopo. Dal disastro del Gleno sono trascorsi 100 anni, ormai, ed è ora che quei morti non siano morti invano. La gente di Scalve non ama le celebrazioni, gli eventi, i riflettori e i clamori. Forse, è sufficiente ricordarsi che è stata una tragedia con 359 morti accertati, e chissà quanti altri. Una tragedia nostra, di tutti, che non può più essere esclusiva di una piccola valle in cima a mille curve.



