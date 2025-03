Le Mura: la croce in arenaria incastonata vicino a Porta San Giacomo e altre storie

Che cosa ci fa una croce in arenaria incastonata nelle mura veneziane di Città Alta? E una porta segreta sotto Porta San Giacomo? Con il podcast Bergamo Segreta andiamo, insieme alla guida turistica Tosca Rossi, alla scoperta delle Mura di Bergamo perché nonostante siano patrimonio universale dell’Unesco, queste imponenti fortificazioni custodiscono segreti e curiosità a cavallo tra storia e leggenda.

Le Mura di Bergamo

Le Mura sono costituite da 14 baluardi, 2 piani, 32 garitte (di cui solo una è giunta sino a noi), 100 aperture per bocche da fuoco, oltre a due polveriere. Per i bergamaschi le Mura rappresentano un baluardo dell’anima, un punto di riferimento a cui ci si aggrappa ogni volta che si ritorna in città, magari percorrendo l’A4. Sono il più amato luogo di «struscio» festivo, meta di passeggiate in tutte le stagioni, affaccio panoramico sull’immensa pianura padana. Nelle giornate più limpide si può nitidamente scorgere all’orizzonte lo skyline della nuova Milano dei grattacieli o il profilo degli appennini e la vetta del Monviso distante ben 230 chilometri.

Mura: i lavori di costruzione durano 27 anni

Nate 500 anni fa per mano della repubblica veneta, le Mura hanno avuto sin dalla progettazione un percorso piuttosto tortuoso, dai sette anni preventivati per la costruzione, ne servirono ben 27. Il protrarsi dei lavori ne compromise la funzione difensiva che fu presto vanificata dai progressi della tecnica bellica. Nonostante questo, però, le Mura non furono mai attaccate o espugnate. La leggenda vuole che incutessero timore alla sola vista.

Durante la costruzione furono rinvenuti diversi resti romani e delle epoche successive, ma si dovette anche sacrificare qualche edificio che sorgeva lungo tracciato, plausibile che la croce incastonata nel tratto di mura a fianco a Porta San Giacomo che potete scorgere solo se aguzzate bene la vista salendo dal Muraglione alla vostra sinistra sia il segno di una chiesa abbattuta.

Le Mura e i suoi segreti Terza puntata del podcast «Bergamo Segreta»: raccontiamo alcune curiosità sulle Mura di Bergamo. Qui la galleria fotografica dei luoghi che nascondono curiosità e segreti. Emanuele Biava

Le Mura e la conservazione del nucleo storico

Le Mura sono state nel tempo anche un argine allo sviluppo urbano della città che ha potuto conservare quasi intatta tutta la sua struttura romana sottostante. Sempre sotto porta San Giacomo c’è anche una porta segreta che fu usata come rifugio di beni preziosi e opere d’arte durante la seconda guerra mondiale, divenne un vero e proprio bunker inespugnato

Se le Mura venete non sono le uniche che cingevano Bergamo, esisteva anche una cinta di mura romane e le Muraine che si pensa siano state erette tra il 1431 3 il 1453 per cingere i borghi i città bassa.

Le precedenti puntate del podcast Bergamo Segreta

Della stessa serie sono già uscite:

Il progetto completo di « Bergamo Segreta »

1. Bergamo Segreta del 18 febbraio: la curiosa storia dei palchisti del teatro Donizetti, le persone più influenti della città un tempo si incontravano nel teatro, ma tra una festa e uno spettacolo probabilmente parlavano anche del futuro della città. Con Clelia Epis.

2. Bergamo Segreta del 4 marzo: la quinta porta di Città Alta, denominata anche Porta del Soccorso, che venne usata dai garibaldini per liberare la città dagli austriaci. Con Paolo Moschini.

3. Bergamo Segreta del 18 marzo: La croce in arenaria incastonata nelle Mura e altre storie curiose. Con Tosca Rossi.

4. Bergamo Segreta del 1° aprile: Bergamo terra di teatri, la maggior parte dei quali oggi scomparsi. Scopriamo quali erano e dove erano collocati con Clelia Epis e Maurizio Merisio.

5. Bergamo Segreta del 15 aprile . Un breve tour in centro città: dal monumento di Donizetti che in realtà era per Bellini, alla statua dedicata a Garibaldi che nessuno voleva, al Diurno di piazza Dante, fino alle colonne del Sentierone scomparse in una notte. Con Barbara Savà.

6. Bergamo Segreta del 29 aprile. Con Cristiana Vezzoli andiamo alla scoperta degli acquedotti romani di Città Alta, alcuni tratti sono ancora visibili.

7. Bergamo Segreta del 13 maggio. In Città Alta per scoprire il motivo per cui molti palazzi abbiano le finestre murate, perché nei muri esterni di Santa Maria Maggiore sono incastonate delle pietre romane, che fine ha fatto la calotta cranica di Donizetti. Con Barbara Savà.

8. Bergamo Segreta del 27 maggio. In Città Alta la curiosa insegna esposta fuori dal barbiere storico sulla Corsarola, l’esperimento avanguardista di una scuola all’aperto per bambini «particolari». Con Barbara Savà.

9. Bergamo Segreta del 10 giugno. Il Lazzaretto e la storia dei suoi oltre 13 diversi utilizzi dal 1503 ad oggi. Da ricovero di malati infettivi, ai concerti di Bob Dylan e dei Radiohead. Con Paolo Moschini.