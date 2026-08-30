Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport Domenica 30 Agosto 2026

Atalanta, ufficiale l’addio di de Roon: ceduto a titolo definitivo alla Roma

LA NOTA DELLA SOCIETA’. Il centrocampista olandese lascia Bergamo dopo 445 presenze in nerazzurro. Il club: «Grazie per lo straordinario contributo, l’impegno e la dedizione».

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Atalanta, ufficiale l’addio di de Roon: ceduto a titolo definitivo alla Roma
Marten de Roon

Bergamo

Nella serata di domenica 30 agosto è arrivata l’ufficializzazione da parte dell’Atalanta: Marten De Roon non è più un giocatore della squadra bergamasca. «Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad AS Roma il diritto alle prestazioni sportive di Marten de Roon» si legge online sul sito dell’Atalanta.

«Il 35enne centrocampista olandese lascia l’Atalanta dopo aver indossato per 445 volte la maglia nerazzurra, accompagnando la squadra nella sua crescita fino ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo, con il raggiungimento di traguardi che resteranno per sempre nella storia del Club» e aggiunge: «La famiglia Percassi, la famiglia Pagliuca e tutto il Club nerazzurro ringraziano sentitamente Marten per il suo straordinario contributo, per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune per il suo futuro». Il trasferimento dovrebbe portare nelle casse dell’Atalanta circa un milione di euro.

Atalanta, ufficiale l’addio di de Roon: ceduto a titolo definitivo alla Roma
La storia Ig di de Roon sulla sua pagina

Marten de Roon ha raggiunto Roma già nella giornata di domenica: è arrivato intorno alle 12.30 all’aeroporto di Fiumicino, accolto dallo staff della Roma e da alcuni tifosi. Nel pomeriggio le visite mediche e la firma sul contratto. In giallorosso prenderà il posto di Neil El Aynaoui, destinato al Lipsia.
L’operazione è stata definita nelle ultime battute del calciomercato: il centrocampista olandese, dopo dieci anni in nerazzurro, ritroverà nella Capitale Gian Piero Gasperini, che lo ha allenato a lungo a Bergamo e lo ha fortemente voluto in giallorosso.

Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma
Economia, affari e finanza
Calcio
Sport
de roon
Gian Piero Gasperini
marten de roon
Roma
Atalanta BC