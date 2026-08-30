Atalanta, ufficiale l’addio di de Roon: ceduto a titolo definitivo alla Roma

«Il 35enne centrocampista olandese lascia l’Atalanta dopo aver indossato per 445 volte la maglia nerazzurra, accompagnando la squadra nella sua crescita fino ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo, con il raggiungimento di traguardi che resteranno per sempre nella storia del Club» e aggiunge: « La famiglia Percassi, la famiglia Pagliuca e tutto il Club nerazzurro ringraziano sentitamente Marten per il suo straordinario contributo , per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune per il suo futuro». Il trasferimento dovrebbe portare nelle casse dell’Atalanta circa un milione di euro.

La storia Ig di de Roon sulla sua pagina

Marten de Roon ha raggiunto Roma già nella giornata di domenica: è arrivato intorno alle 12.30 all’aeroporto di Fiumicino, accolto dallo staff della Roma e da alcuni tifosi. Nel pomeriggio le visite mediche e la firma sul contratto. In giallorosso prenderà il posto di Neil El Aynaoui, destinato al Lipsia.

L’operazione è stata definita nelle ultime battute del calciomercato: il centrocampista olandese, dopo dieci anni in nerazzurro, ritroverà nella Capitale Gian Piero Gasperini, che lo ha allenato a lungo a Bergamo e lo ha fortemente voluto in giallorosso.