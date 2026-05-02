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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 02 Maggio 2026

A Sarnico pienone per «Un lago di vino»

LA MANIFESTAZIONE. Aziende vitivinicole propongono i loro prodotti per la degustazione.

Mario Dometti
Mario Dometti

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A Sarnico pienone per «Un lago di vino»
L’inaugurazione di «Un lago di vino» a Sarnico

Sarnico

Grande partecipazione per l’apertura di «Un lago diVino – Il territorio nel calice», che ha richiamato nel centro storico di Sarnico un pubblico numeroso fin dalle prime ore del pomeriggio di sabato 2 maggio.

Complice anche una giornata ideale dal punto di vista meteorologico, piazze e contrade si sono riempite rapidamente di visitatori, con flussi continui e, in alcuni momenti, anche lunghe attese. Emblematica la fila, arrivata a sfiorare i cinquanta metri, per l’acquisto del ticket con calice e pettorina, indispensabile per accedere al percorso di degustazione.

A Sarnico pienone per «Un lago di vino»
Sarnico «Un lago di vino»
(Foto di Dometti)

Il saluto iniziale, a nome del Comune di Sarnico, è stato portato dal subcommissario prefettizio Gregorio Macario. A seguire sono intervenuti il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e il vicepresidente della Comunità Montana, Luigi Alperti, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa per la promozione del territorio.

Il momento del taglio del nastro ha assunto un significato particolare: erano presenti i ragazzi di Cascina Donkey, realtà in fase di realizzazione proprio a Sarnico che accoglierà giovani con disabilità, offrendo loro spazi e attività pensate per favorire crescita e autonomia. Presente anche una rappresentanza dei sindaci dell’area.

Un avvio che, nei numeri e nel colpo d’occhio, conferma il successo della manifestazione: partecipazione elevata, interesse concreto e un centro storico vissuto fino in fondo. Un segnale chiaro per il territorio, senza bisogno di forzature.

A Sarnico pienone per «Un lago di vino»
A Sarnico pienone per «Un lago di vino»

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