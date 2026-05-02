A Sarnico pienone per «Un lago di vino»

Grande partecipazione per l’apertura di «Un lago diVino – Il territorio nel calice», che ha richiamato nel centro storico di Sarnico un pubblico numeroso fin dalle prime ore del pomeriggio di sabato 2 maggio.

Complice anche una giornata ideale dal punto di vista meteorologico, piazze e contrade si sono riempite rapidamente di visitatori, con flussi continui e, in alcuni momenti, anche lunghe attese. Emblematica la fila, arrivata a sfiorare i cinquanta metri, per l’acquisto del ticket con calice e pettorina, indispensabile per accedere al percorso di degustazione.

Sarnico «Un lago di vino»

(Foto di Dometti) Il saluto iniziale, a nome del Comune di Sarnico, è stato portato dal subcommissario prefettizio Gregorio Macario. A seguire sono intervenuti il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e il vicepresidente della Comunità Montana, Luigi Alperti, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa per la promozione del territorio.

Il momento del taglio del nastro ha assunto un significato particolare: erano presenti i ragazzi di Cascina Donkey, realtà in fase di realizzazione proprio a Sarnico che accoglierà giovani con disabilità, offrendo loro spazi e attività pensate per favorire crescita e autonomia. Presente anche una rappresentanza dei sindaci dell’area.