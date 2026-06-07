A Villongo un gelato da star: McConaughey e moglie all’«Oasi» - Foto

Sorbetti di frutta, per con una preferenza per il gusto pesca. Tra un ciak e l’altro del film «Positano», destinato alla piattaforma Netflix e attualmente in lavorazione sul lago d’Iseo, anche le star si concedono qualche momento di relax. Nel primo pomeriggio di sabato 6 giugno, l’attore Matthew McConaughey ha fatto tappa, insieme alla moglie Camila Alves McConaughey, alla storica gelateria l’Oasi di Villongo per una breve pausa: un gelato gustato lontano dai riflettori. E non era nemmeno la prima volta: «È la terza volta che vediamo la moglie in questi giorni», raccontano dal locale.

Sabato 6 giugno nel parcheggio, a bordo di un van con i vetri oscurati, è arrivato anche il famoso attore, anche se ad avvicinarsi al banco per scegliere vaschetta e gusti, scambiando due chiacchiere con la commessa Caterina, è stata ancora Camila. La coppia si trova sul Sebino per le riprese di «Positano», produzione internazionale che vede protagonisti proprio McConaughey e Zoe Saldaña e che in questi giorni sta trasformando diversi angoli del lago in un grande set cinematografico.