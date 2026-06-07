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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 07 Giugno 2026

A Villongo un gelato da star: McConaughey e moglie all’«Oasi» - Foto

LA CURIOSITÀ. L’attore è impegnato sul lago per le riprese del film «Positano». La coppia opta per una vaschetta alla frutta.

Lettura meno di un minuto.
Mario Dometti
Mario Dometti
A Villongo un gelato da star: McConaughey e moglie all’«Oasi» - Foto
Camila Alves McConaughey in gelateria
(Foto di Foto San Marco)

Sorbetti di frutta, per con una preferenza per il gusto pesca. Tra un ciak e l’altro del film «Positano», destinato alla piattaforma Netflix e attualmente in lavorazione sul lago d’Iseo, anche le star si concedono qualche momento di relax. Nel primo pomeriggio di sabato 6 giugno, l’attore Matthew McConaughey ha fatto tappa, insieme alla moglie Camila Alves McConaughey, alla storica gelateria l’Oasi di Villongo per una breve pausa: un gelato gustato lontano dai riflettori. E non era nemmeno la prima volta: «È la terza volta che vediamo la moglie in questi giorni», raccontano dal locale.

A Villongo un gelato da star: McConaughey e moglie all’«Oasi» - Foto
L’attore in attesa a bordo di un van
(Foto di Foto San Marco)
A Villongo un gelato da star: McConaughey e moglie all’«Oasi» - Foto
La moglie al bancone della gelateria
(Foto di Foto San Marco)

Sabato 6 giugno nel parcheggio, a bordo di un van con i vetri oscurati, è arrivato anche il famoso attore, anche se ad avvicinarsi al banco per scegliere vaschetta e gusti, scambiando due chiacchiere con la commessa Caterina, è stata ancora Camila. La coppia si trova sul Sebino per le riprese di «Positano», produzione internazionale che vede protagonisti proprio McConaughey e Zoe Saldaña e che in questi giorni sta trasformando diversi angoli del lago in un grande set cinematografico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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