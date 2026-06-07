A Villongo un gelato da star: McConaughey e moglie all’«Oasi» - Foto
LA CURIOSITÀ. L’attore è impegnato sul lago per le riprese del film «Positano». La coppia opta per una vaschetta alla frutta.Lettura meno di un minuto.
Sorbetti di frutta, per con una preferenza per il gusto pesca. Tra un ciak e l’altro del film «Positano», destinato alla piattaforma Netflix e attualmente in lavorazione sul lago d’Iseo, anche le star si concedono qualche momento di relax. Nel primo pomeriggio di sabato 6 giugno, l’attore Matthew McConaughey ha fatto tappa, insieme alla moglie Camila Alves McConaughey, alla storica gelateria l’Oasi di Villongo per una breve pausa: un gelato gustato lontano dai riflettori. E non era nemmeno la prima volta: «È la terza volta che vediamo la moglie in questi giorni», raccontano dal locale.
Sabato 6 giugno nel parcheggio, a bordo di un van con i vetri oscurati, è arrivato anche il famoso attore, anche se ad avvicinarsi al banco per scegliere vaschetta e gusti, scambiando due chiacchiere con la commessa Caterina, è stata ancora Camila. La coppia si trova sul Sebino per le riprese di «Positano», produzione internazionale che vede protagonisti proprio McConaughey e Zoe Saldaña e che in questi giorni sta trasformando diversi angoli del lago in un grande set cinematografico.
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