Accoltellato all’addome fuori dalla discoteca: grave un 23enne

Un giovane di 23 anni è stato colpito all’addome con un coltello nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio a Grumello del Monte. L’aggressione è avvenuta intorno alle 4 di mattino fuori da una nota discoteca della zona frequentata dai giovanissimi. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII: le sue condizioni sono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita.