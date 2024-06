Addio Carmen Bellini, fascino, vitalità e un grande cuore

Comunità di Sarnico in lutto per la morte della concittadina Carmen Bellini. Dopo aver lottato contro un tumore, si è spenta nelle prime ore del mattino di domenica, amorevolmente assistita dal marito Mario Dometti, da anni collaboratore del nostro quotidiano, e dai figli Alessandro e Benedetta. Aveva 72 anni, ma non li dimostrava affatto sia per il suo innato charme, sia per il suo temperamento vivace e gioioso come traspariva dal suo volto sempre sorridente.

La coppia era molto affiatata. Il loro amore era nato in età precoce durante una colonia estiva in montagna organizzata dalla Colombo. Ricorda Mario con tenerezza: «Lei aveva 13 anni e mezzo ed io maggiore di quattro anni. Ci siamo frequentati per otto anni, poi ci siamo sposati e mai più lasciati. Abbiamo condiviso 58 anni, la gioia di diventare genitori di due figli e nonni, e tante esperienze. Era l’amore della mia vita». La coppia lo scorso febbraio aveva festeggiato i 50 anni di unione, attorniata da figli e nipoti.

Per le molteplici attività, la famiglia Dometti è nota nel tessuto sociale del Basso Sebino, e il cognato Franco è stato sindaco di Sarnico dal 2004 al 2014. Carmen per anni è stata catechista e animatrice dell’oratorio, cuoca nei campi estivi, faceva parte del Kiwanis insieme al marito che ricopre la carica di presidente ed è inoltre consigliere provinciale dell’Aido. Appassionata del bel canto, fino ad alcuni mesi fa Carmen ha partecipato alle prove del Coro polifonico «Il Castello» di cui faceva parte. Una decina di anni fa aveva deciso di calcare anche le scene come attrice della compagnia teatrale dialettale «Crazy Company for don John» fondata e diretta dal marito e nella quale recitano i figli. Tutti ricordano con quanta dedizione si è presa cura del fratello Adriano morto a 38 anni.