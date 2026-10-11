Adrara San Martino, cade dalla moto: ferito un uomo di 46 anni
L’INCIDENTE. L’incidente domenica 11 ottobre sulla provinciale 79. Intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso: operazioni ancora in corso.Lettura meno di un minuto.
Adrara San Martino
Ha fatto tutto da solo: ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il muretto che delimita la carreggiata, cadendo rovinosamente a terra. Un uomo di 46 anni è rimasto ferito dopo l’incidente avvenuto nella mattinata di domenica 11 ottobre ad Adrara San Martino, lungo la strada provinciale 79. Il centauro stava viaggiando insieme a un gruppo di cinque motociclisti che sono stati i primi a lanciare l’allarme.
Improvvisamente e per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto ed è finito con un muretto. Poi è caduto a terra, violentemente
L’allarme è scattato alle 10.10: il 49enne, in sella ad una Aprilia 900, saliva da Adrara San Martino ad Adrara San Rocco, verso i Colli di San Fermo. Improvvisamente e per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto ed è finito con un muretto. Poi è caduto a terra, violentemente.
Immediati i soccorsi, su posto un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero che da Brescia è atterrato al campo sportivo di Adrara. Per permettere i soccorsi, è stato istituito il senso unico alternato. Le condizioni dell’uomo paiono serie, nessun altro mezzo è stato coinvolto. Sul posto anche i carabinieri.
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