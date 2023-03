Adrara San Martino, l’affetto di tanta gente per Michela. Martedì l’ultimo saluto

Tanta gente e tanto affetto ad Adrara San Martino per Michela Boldrini, la 39enne morta il 1° marzo all’ospedale di Mombasa in seguito alle gravi ustioni riportate nell’incendio che ha devastato il resort «Barracuda lnn» a Watamu, dove era in vacanza con il cugino. Domenica 12 marzo e lunedì 13, dalle 9 alle 20, è possibile salutare Michela nell’abitazione in via Castello 25. E una veglia di preghiera è fissata per domenica 12 alle 20: per permettere a tutti di seguire anche all’esterno verrà diffusa attraverso altoparlanti. I funerali verranno celebrati martedì 14 marzo alle 14,30 nella parrocchiale di Adrara San Martino in piazza Umberto I.