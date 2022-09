Aggressione a sprangate, resta in cella il 50enne: «Volevo difendere un’amica»

Resta in carcere a Bergamo il cinquantenne di Lovere che martedì sera, nella zona del parco Gallini, ha aggredito a sprangate un suo coetaneo. Per l’uomo che ha avuto la peggio è stato necessario il ricovero in ospedale. L’accusa per il cinquantenne è pesante: tentato omicidio. Di fronte al giudice per le indagini preliminari Riccardo Moreschi l’arrestato, assistito dall’avvocato Andrea Temporin, si è avvalso della facoltà di non rispondere, preferendo rilasciare dichiarazioni spontanee con le quali ha spiegato che fra lui e la vittima non c’era nessun regolamento di conti da chiudere né alcuna rivalità in amore. Una donna di mezzo c’è, ma è la compagna dell’uomo finito in ospedale; con il cinquantenne arrestato esiste soltanto un lungo rapporto di amicizia e di fiducia.