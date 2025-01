Ai nuovi nati di Costa Volpino le copertine fatte delle nonne

La famosa coperta Linus , spiega la psicologia, è un «oggetto transizionale», necessario a superare paure e a colmare vuoti. Per l’amministrazione comunale di Costa Volpino regalare ai neonati del paese una calda coperta di lana fatta a mano è un modo per accogliere i nuovi bambini, offrendo un gesto di vicinanza alle loro famiglie. Nei giorni scorsi è iniziata la distribuzione delle copertine realizzate da chi partecipa al progetto «Maglia e uncinetto – un filo per unire due generazioni» avviato dall’assessorato alle Politiche sociali, rivolto in particolare alle persone «over 65», ma aperto a tutti.

Alla Domus Civica, una trentina di persone si incontrano una volta al mese e sotto la guida di Simona Biolghini migliorano la propria tecnica del lavoro a maglia «ma soprattutto – racconta l’assessora Simona Figaroli – stanno insieme, parlano, condividono esperienze e saperi. A loro abbiamo chiesto di preparare calde copertine di lana da portare nelle case dove compaiono fiocchi rosa o fiocchi azzurri: ne sono state preparate una cinquantina, più o meno le nascite che si registrano in un anno nel nostro comune, e ne abbiamo già consegnate una quindicina. Per noi, questo regalo ai neogenitori vuole essere un gesto di comunità e di cittadinanza perché crediamo che ogni bambino che nasce sia una ricchezza per tutti noi e vogliamo essere vicini alle loro mamme e ai loro papà, anche con un pensiero “caldo” come le nostre coperte».



Aghi e gomitoli, chiacchiere e racconti, ci sono persino le etichette «100% lana» e il logo del Comune. «Un progetto – conclude Simona Figaroli – con cui coinvolgiamo persone che difficilmente partecipano ad altre iniziative e che a questa hanno invece risposto con grande entusiasmo tanto che siamo già al lavoro per il nuovo gadget da distribuire nel 2025. E sarà un’altra sorpresa». Per informazioni, è possibile chiamare i numeri di telefono 3384963971 e 3472317426.