Anche il sindaco cerca di rianimarlo: 78enne muore in strada a Chiuduno

Stava scendendo dall’auto per andare a prendere il pane quando si è sentito male ed è morto nonostante il tempestivo intervento dei passanti, tra cui il sindaco Mauro Nembrini.

L’episodio è avvenuto sabato 28 marzo intorno alle 9 a Chiuduno in via Belotti. Sono stati subito allertati i soccorsi e nel frattempo, prima la figlia dell’uomo che era con lui e poi anche il sindaco Nembrini hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi.