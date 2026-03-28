Anche il sindaco cerca di rianimarlo: 78enne muore in strada a Chiuduno
IL SOCCORSO. Vano il tentativo di soccorrere Battista Carminati che è spirato in strada.
Chiuduno
Stava scendendo dall’auto per andare a prendere il pane quando si è sentito male ed è morto nonostante il tempestivo intervento dei passanti, tra cui il sindaco Mauro Nembrini.
L’episodio è avvenuto sabato 28 marzo intorno alle 9 a Chiuduno in via Belotti. Sono stati subito allertati i soccorsi e nel frattempo, prima la figlia dell’uomo che era con lui e poi anche il sindaco Nembrini hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
Purtroppo lo sforzo è stato vano e Battista Carminati è morto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza della Croce Rossa di Trescore e dell’auto medica che hanno fatto un’ultimo disperato tentativo di rianimarlo. L’uomo era originario della Valle del fico.
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