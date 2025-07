Ats, acqua «eccellente» in 18 punti del lago d’Iseo su 19

Eccellente in 18 punti su 19, buona a Pizzo di Costa Volpino, ancora non classificata al lido Fontanì di Sarnico. È la qualità dell’acqua nel lago d’Iseo controllata davanti alle spiagge della sponda bergamasca dove l’Ats della nostra provincia raccoglie periodicamente campioni d’acqua in modo da verificare che ci siano le condizioni per potersi tuffare nel lago senza rischi per la salute.

I dati di Ats

I risultati contraddicono, in parte, quelli della Goletta dei laghi di Legambiente che però si concentra sulle foci di fiumi e torrenti e non sulle spiagge. «La classificazione delle acque di balneazione per l’anno 2025 – spiega una nota di Ats Bergamo – è stata formulata mediante elaborazione statistica dell’esito delle analisi microbiologiche eseguite negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ed è stata confermata da un controllo pre-stagionale svolto nel mese di aprile 2025». A quel controllo sono seguiti quelli di fine maggio e di giugno che hanno finora confermato i voti dell’Agenzia di tutela della salute. A Sarnico sono «eccellenti» le acque dei lidi Nettuno e Dei Poveri mentre per il lido Fontanì non c’è la serie storica di dati sufficiente per la sua corretta classificazione; a Predore sono eccellenti tutte e quattro le spiagge (campeggio Eurovil, località Campitino, lido San Rocco e località Corno) così come le tre di Tavernola (a Gallinarga, davanti alla caserma dei carabinieri e alla foce del torrente Rino). Risalendo il lago, l’acqua è eccellente alla punta La Pietra di Parzanica e nelle tre località di Riva di Solto (ex campeggio Trenta passi e le due della baia del Bogn); eccellente anche in Gre a Solto Collina e nelle due spiagge di Castro (area feste e foce del Borlezza); eccellente anche al lido di Lovere mentre per Costa Volpino è eccellente al Bersaglio e buona a Pizzo, dove c’è la foce del fiume Oglio. Legambiente aveva trovato «fortemente inquinato» quest’ultimo punto così come l’acqua trasportata nel lago dal canale vicino al vecchio Bar delle rose.

Qualche divergenza