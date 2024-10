Autostrada A4, incidente tra Grumello e Seriate: smaltite le code verso Milano

Incidente sull’autostrada A4, poco prima delle 14 di mercoledì 16 ottobre, tra i caselli di Ponte Oglio e Grumello, in direzione Milano. Almeno cinque i chilometri di coda, che hanno paralizzato il traffico autostradale nel primo pomeriggio: la situazione è tornata alla normalità intorno alle 16. Sul posto un’automedica e due ambulanze, ma non si sono registrati feriti in gravi condizioni.