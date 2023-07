Battello in manovra a Montisola contro le barche ormeggiate: «Non fu un problema tecnico»

Nessuna anomalia tecnica, ma un errore umano: l’incidente che lunedì scorso a Montisola ha visto protagonista la motonave «Città di Bergamo» è da imputare a un errore di manovra compiuto dal comandante nei confronti del quale però Navigazione Lago d’Iseo conferma la fiducia. Lo ha chiarito venerdì la società che gestisce il trasporto pubblico in battello per conto di Regione Lombardia: «A seguito di tutte le verifiche e le prove tecniche effettuate dal personale incaricato dal Registro Navale Italiano – sottolinea in una nota - non è stato riscontrato alcun guasto tecnico; pertanto la motonave, avendo concluso e superato, con buon esito, tutti gli accertamenti e le fasi della visita ispettiva verrà messa nuovamente in servizio in totale sicurezza». Già nel pomeriggio di venerdì, al cantiere navale di Costa Volpino, è stata rimessa in acqua.