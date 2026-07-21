Blackout tra Sarnico e Villongo, intervento di ripristino in corso

Un blackout ha lasciato senza energia elettrica, nella mattinata di martedì 21 luglio, numerose utenze a Sarnico e Villongo. In entrambi i Comuni sono ancora in corso gli interventi dei tecnici di E-Distribuzione per individuare i guasti e ripristinare il servizio.

In corso le operazioni di ripristino

A Sarnico il blackout, verificatosi intorno all’ora di pranzo, ha interessato quasi l’intero paese. La situazione è progressivamente migliorata e, nel primo pomeriggio, i disservizi riguardano soprattutto la zona collinare, in particolare via Marinai d’Italia, via Cerro, via Rudello e via Donatori di Sangue, dove si trovano anche le scuole, attualmente chiuse, e il palasport. Non risultano criticità all’ospedale Faccanoni. La zona colpita è prevalentemente residenziale, ma il guasto ha causato disagi anche a diverse attività commerciali: si registrano disagi in circa 800 utenze. Gli uffici comunali hanno immediatamente segnalato la situazione ai tecnici di E-Distribuzione, che sono al lavoro per localizzare il guasto e ripristinare l’erogazione dell’energia. Tra le possibili cause si ipotizzano i danni provocati dal temporale di questa mattina sulla linea di media tensione oppure un sovraccarico della rete.