Non sono al momento emerse evidenze che Emma Rosa Rey avesse manifestato l’intenzione di morire, né che avesse chiesto al marito Mario Carniglia di ucciderla. I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo e della Compagnia di Clusone hanno sentito a sommarie informazioni la figlia e altre persone, tra cui il medico curante: nessuno di loro ha raccontato di questi propositi da parte della 61enne. La donna era affetta da una fibromialgia, malattia cronica che le procurava dolori continui e per la quale doveva essere ricoverata periodicamente in ospedale. Il medico ha anche escluso che Emma fosse in preda a uno stato depressivo tale da spingerla a soluzioni estreme.

Nel tardo pomeriggio di martedì 17 novembre il marito, camionista di 63 anni, l’ha soffocata, afferrandola da dietro e stringendola a sé con un bastone lungo 55 centimetri (forse la gamba di un tavolo) premuto all’altezza della gola, dopo aver cercato prima di strozzarla, nella loro abitazione di Bossico. Poi, alle 17,40, ha chiamato la caserma dei carabinieri di Sovere: «Venite, ho ucciso mia moglie». Ai militari ha spiegato di averlo fatto dopo che era stata lei a chiederlo, per porre fine alle sofferenze causate dalla fibromialgia. L’uomo è finito in carcere con l’accusa di omicidio aggravato.

Le indagini

Gli inquirenti, coordinati dal pm Antonio Mele, stanno compiendo accertamenti sulla versione fornita dal 63enne. L’assenza di riscontri sulla volontà di morire da parte di Emma Rosa Rey e la modalità brutale usata per ucciderla lasciano infatti aperta, oltre a quella dell’omicidio originato dalla compassione, l’ipotesi del raptus.

Carniglia si era preso un mese di ferie per assistere la moglie, che ultimamente camminava con le stampelle e aveva difficoltà negli spostamenti in una casa su tre piani e con scale ripide. Forse, ipotizzano gli inquirenti, era esasperato e frustrato per una situazione che probabilmente s’era accorto di non saper gestire al meglio. L’altra notte il 63enne è apparso prostrato ai carabinieri che hanno raccolto le sue prime dichiarazioni.

La questione della eventuale richiesta della moglie è dirimente a livello giuridico, per questo chi indaga vuole approfondire tutti gli aspetti. Nel caso del raptus verrebbe contestato l’omicidio volontario aggravato dal rapporto di coniugio, che prevede come pena massima l’ergastolo e non dà accesso a riti alternativi e al relativo sconto di pena. Se invece fosse accertata la richiesta venuta dalla moglie, saremmo nel perimetro dell’omicidio del consenziente, fattispecie che contempla una pena fino a 15 anni e consente di aderire a un processo in abbreviato.

Sequestrati i telefonini

Tra il materiale sequestrato figurano i telefonini di marito e moglie. In quello di lei si cercheranno anche i contatti con le amiche lontane (a Bossico i due, originari del Piemonte, erano poco conosciuti), alle quali potrebbe aver confidato, magari attraverso un messaggio, il desiderio di farla finita. Emma e Mario, entrambi divorziati dai precedenti compagni, vivevano con due gatti e un cane. La figlia di lei che abita nella Bergamasca aveva rapporti freddi con la madre; un’altra figlia è morta, mentre il terzo figlio risulta irreperibile. I due figli di lui invece si sono trasferiti a vivere nei Paesi baltici. Emma è descritta come una donna forte.