Cade mentre pota il suo meleto in cascina, pensionato muore a Bossico

È caduto mentre curava il suo amato meleto, ha fatto un volo di qualche metro e per lui non c’è stato nulla da fare. Se n’è andato così ieri pomeriggio a Bossico A ngelo Arrighetti, 80 anni, morto per le lesioni riportate nella caduta: stava lavorando nel pezzo di terra a cui si dedicava ogni giorno da quando aveva smesso di lavorare come imbianchino ed elettricista per le riparazioni degli elettrodomestici. Dopo pranzo Angelo Arrighetti, che avrebbe compiuto 81 anni fra pochi giorni, il 3 gennaio, aveva salutato la moglie Anna Fenaroli ed era partito dall’abitazione di via Giardini per raggiungere la piccola cascina affacciata su via Ingegner Giorgio Schiavi.