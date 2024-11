Cade in motocross e finisce sotto un’auto a Lovere: paura per un 17enne

Stava tornando a casa da scuola quando ha perso il controllo della sua motocross ed è rovinato sull’asfalto bagnato, terminando la sua corsa sotto il paraurti anteriore di un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto. Attimi di apprensione per un 17enne di Sovere: nel primissimo pomeriggio di martedì 26 novembre, lungo la provinciale 53 a Lovere, è rimasto coinvolto in un incidente che ha lasciato tutti col fiato sospeso per la dinamica con cui sarebbe avvenuto, ma che poi si è risolto senza gravi lesioni per il giovanissimo centauro.