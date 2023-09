Caduto mentre cercava funghi: l’abbraccio con i soccorritori

È tornato a casa, dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, Michele Mazzucchelli, il giovane che sabato scorso era caduto a Costa Volpino mentre cercava funghi in un bosco sotto il rifugio Magnolini: aveva battuto la testa e, per un momento, aveva perso i sensi. Quando si era ripreso, aveva chiesto aiuto e per fortuna nella stessa zona, tra le località Fontana Fredda, Ramello e Forcellino, due suoi compaesani lo avevano aiutato e assistito fino all’arrivo dell’eliambulanza; una volta tornato a casa, ha voluto rintracciarli per incontrarli e ringraziarli.

A raccontare quanto accaduto è lo stesso Mazzucchelli, 25 anni, tecnico progettista di impianti di illuminazione, impiegato in una grossa azienda a Milano, ma con il pallino per la musica e la passione per la montagna e le camminate nei boschi. Appena riesce, torna a casa a Corti per dedicarsi a questi suoi interessi. «Anche la mattina di sabato scorso ero partito da casa per andare a raccogliere funghi nella zona di Ramello, un posto che frequento abitualmente e dove in passato non avevo mai avuto problemi. Mi ricordo che mi sono avventurato all’interno del bosco, ma forse perché il terreno era bagnato e accidentato sono scivolato e sono caduto in fondo alla valletta sottostante».

Una caduta di circa 20 metri, al termine della quale Michele aveva battuto la testa e perso i sensi: «I miei ricordi sono ancora confusi e frammentati; so solo che quando mi sono ripreso, ho iniziato a gridare per chiedere aiuto». In zona c’erano due altri cercatori di funghi, Claudio Facchinetti e Michela, anche loro di Costa Volpino, che si sono avvicinati e hanno iniziato a parlargli: “Piano piano, sono riuscito a risalire la valletta e a raggiungerli; Michela mi ha quindi aiutato a raggiungere il prato vicino, mentre Claudio stava chiamando il 112».