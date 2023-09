Costa Volpino, scivola nel bosco e batte la testa: 25enne ricoverato al Papa Giovanni

Era impegnato in un’escursione in montagna con alcuni amici quando è scivolato lungo il sentiero nel bosco e ha picchiato la testa: un giovane di 25 anni è stato trasportato in Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nella mattinata di sabato 23 settembre. L’infortunio è avvenuto sul territorio di Costa Volpino lungo il sentiero che collega la località Ciar al rifugio Magnolini. Ancora da ricostruire con esattezza cosa sia accaduto: pare che il giovane fosse impegnato in un’escursione in compagnia quando, intorno alle 8, è scattato l’allarme. Sul posto (a un’ora circa dall’abitato) è sopraggiunto il personale del Soccorso alpino e l’Elisoccorso da Bergamo. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il più grave. Sembrerebbe però che il 25enne sia rimasto sempre cosciente e che il ricovero sia più che altro per accertamenti: il ragazzo infatti, scivolando, ha picchiato la testa.