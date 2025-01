Cagnolino lanciato da un’auto in corsa: salvato da una passante, è tornato a casa

Un meticcio lanciato fuori dal finestrino di un auto: è accaduto lunedì 27 gennaio sulla strada che porta verso la zona industriale di Credaro. Un cagnolino è stato gettato fuori dal finestrino di un’auto di passaggio e per fortuna subito dopo soccorso da due giovani che si sono fermati per prestare le prime cure e affidare l’animale ai veterinari di Villongo. Si tratta di un meticcio.

Il tam tam sui social

«Fate girare la foto di questo meticcio - ha subito avvertito la ragazza che ha visto la scena in un messaggio sui social -: è stato lanciato fuori dal finestrino di una macchina. Ero dietro quella macchina. Ora è ricoverato dal veterinario. Chi lo conosce mi contatti». Subito è partito un tam tam su Facebook che ha portato a rintracciare il proprietario che ha detto che il cane era scappato di casa nel pomeriggio. In un primo momento, visto che l’animale non aveva il microchip, l’animale è restato in custodia per le cure dal veterinario. In un secondo tempo è stato consegnato al suo padrone, estraneo ai fatti.