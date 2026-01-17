Carcassa di cinghiale abbandonata ad Adrara: intervento dei Forestali

Un intervento tempestivo dei carabinieri forestali di Grumello del Monte ha permesso, nella giornata di venerdì 17 gennaio, il recupero dei resti di un cinghiale abbattuto e successivamente eviscerato, abbandonati ad Adrara San Martino, in località Ca’ del Drera.

I resti dell’animale, costituiti da testa e parti residuali della carcassa, erano nascosti in un intrico di rovi lungo la riva del torrente Guerna, completamente invisibili alla vista: solo il fiuto dei cani della persona che ha effettuato la segnalazione ai Carabinieri Forestali, ha permesso di individuarli.

Il divieto

Per prevenire rischi igienico-sanitari e ambientali, l’abbandono di carcasse o resti di animali è specificatamente vietato: secondo la normativa vigente, devono essere smaltiti in appositi impianti autorizzati o sotterrati. «Questa procedura è divenuta ancora più importante e necessaria con la diffusione della Psa , la peste suina africana, malattia trasmissibile tramite sangue, tessuti e resti di animali infetti e il cui virus può diffondersi facilmente tramite contaminazione ambientale» spiega la Lav.