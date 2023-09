Chiuduno diventa la Capitale dei collezionisti di francobolli

Un mondo di emozioni filateliche . Chiuduno si prepara a diventare la Capitale per i collezionisti di francobolli. Fino all’1 ottobre è in programma, presso il polo fieristico di via Martiri della Libertà, la 65esima edizione della mostra filatelica ed esposizione nazionale . Alla kermesse, organizzata dal centenario circolo filatelico bergamasco, parteciperà anche una delegazione della federazione filatelica spagnola. Ben 15, invece, le associazioni filateliche italiane presenti, oltre allo stand di Poste Italiane, che sarà attivo tutti e tre i giorni per l’emissione di 5 annulli filatelici, di cui 3 del circolo filatelico (bozzetti di Antonio Attini e Mario Bonacina) , mentre gli altri due sono dell’associazione nazionale collezionisti annullamenti italiani e dell’associazione italiana di astrofilatelia.

In contemporanea verranno prodotte e presentate al pubblico 6 cartoline postali incentrate sui temi degli annulli, realizzate su disegni di Rocco Forgione, Mario Bonacina, Roberta Sonzogni, Maria Grazia Dosio e del pluripremiato designer filatelico rumeno, Alec Bartos. Non mancherà l’esposizione dei disegni a tema filatelico realizzati dai ragazzi delle scuole di Romano di Lombardia, Petosino di Sorisole e Almè, nell’ambito del progetto promosso dal circolo bergamasco, uno dei più attivi d’Italia. «Nell’anno di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023, anche la filatelia presenterà le proprie idee, la propria storia e il proprio futuro, in un ambiente piacevole ed ospitale - hanno spiegato dal circolo filatelico bergamasco, che ha sede nell’oratorio cittadino di Boccaleone -. L’ambito concorso BergamoFil 2023 richiamerà in terra bergamasca oltre trenta esposizioni di storia postale classica, tradizionale, moderna e contemporanea, provenienti dall’Italia e dalla Spagna, che verranno esposte per la prima volta offrendo un quadro culturale particolarmente accattivante anche per i non collezionisti. Ad animare le tre giornate chiudunesi ci saranno pure numerosi operatori commerciali nei settori di filatelia, numismatica, cartoline e libri». L’esposizione sarà ad ingresso libero.