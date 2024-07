Colpito al volto da una sbarra di ferro, fuori pericolo l’operaio 37enne

È fuori pericolo l’ operaio della Lucchini Rs di Lovere, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo dopo essere rimasto coinvolto martedì 2 luglio, nel pomeriggio, in un infortunio avvenuto nel reparto di acciaieria. Si tratta di un lavoratore residente in Valle Camonica, di 37 anni, che è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: mercoledì 3 luglio la notizia dall’ospedale è che l’uomo sarebbe fortunatamente fuori pericolo.

In base alle prime ricostruzioni, attorno alle 15 stava lavorando nei pressi di un forno quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, una sbarra di ferro lo ha colpito al volto facendogli perdere l’equilibrio. Nel cadere, avrebbe battuto violentemente la testa fino a perdere i sensi.