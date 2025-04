Colto da malore, finisce fuori strada a Rogno: grave un 67enne di Lovere

Elisoccorso in azione nella serata di domenica 13 aprile a Rogno : un uomo di 67 anni di Lovere ha perso il controllo della sua auto in via Rondinera. La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 19 e sul posto è arrivato l’Elisoccorso da Milano, due auto mediche e l’ambulanza da Pisogne oltre ai Vigili del fuoco di Darfo e i Carabinieri di Sovere.

L’auto dei 67enne, una Renault Scenic, è finita fuori strada nei pressi della rotonda per Castelfranco di Rogno. A bordo dell’auto, insieme al 67enne, c’era un amico che ha riportato solo lievi ferite. Non ci sono altri mezzi coinvolti. A causare la perdita di controllo del veicolo un malore: i soccorritori sono stati a lungo impegnati in manovre di rianimazione per salvare il 67enne. L’uomo è stato poi ricoverato all’ospedale di Esine.