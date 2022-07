Compie 101 anni Giuseppe, reduce della guerra d’Africa

Ride, quando gli si chiede il segreto della longevità – «Sono arrivato a 101 anni senza accorgermene» –, lo sguardo si fa serio quando il nastro si riavvolge fino al periodo della prigionia in Nord Africa, durante la Seconda guerra mondiale: «Per tre anni ho patito la fame, prigioniero in Tunisia e poi in Algeria. Ho avuto bisogno delle cure ospedaliere per rimparare a mangiare quando sono tornato a casa».