Con l’auto fuori strada contro un albero: ferito un ventenne a Solto Collina

Ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato ed è finito fuori strada, ma nel superare il guardrail che separa la carreggiata da una piccola scarpata, uno dei tre passeggeri che erano con lui si è fratturato un braccio a causa dello scontro con un albero. È successo nella serata di sabato 26 ottobre lungo la Sp77 tra Solto Collina e Piangaiano : la chiamata ai soccorsi è scattata alle 20.20 circa e sulla provinciale si sono precipitati i soccorritori della Croce Blu di Lovere con ambulanza e auto medica e i carabinieri della stazione di Casazza, che fanno capo alla Compagnia di Clusone, per gli accertamenti del caso e i rilievi.

La ricostruzione dopo i rilievi

Stando alle prime ricostruzioni - la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei militari - il conducente avrebbe fatto tutto da solo: all’improvviso ha perso il controllo della vettura su cui stava viaggiando insieme a due ragazze e a un 24enne di Sovere, che proprio in quel momento aveva il braccio fuori dal finestrino anteriore «lato passeggero». L’auto, una Mini Cooper, è finita nella scarpata ai margini della provinciale, scontrandosi con un albero: nell’impatto ad avere la peggio è stato il braccio del giovane, portato in ospedale a Esine con una frattura scomposta. Grande lo spavento, ma il 24enne non è grave. Illesi il conducente (sottoposto all’alcool test dai carabinieri, è risultato negativo) e le altre due passeggere.