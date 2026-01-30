Costa Volpino, cade dal tetto del palazzetto: 26enne in ospedale

Un ventiseienne marocchino è caduto dalla copertura degli spogliatoi degli arbitri del palazzetto sportivo Cbl, Costa Volpino: è arrivato a terra da un’altezza di circa tre metri, ma fortunatamente è atterrato in un’aiuola, così la terra ha attutito il colpo e il giovane è stato portato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un trauma alle gambe. Le sue condizioni non sono gravi.

L’allarme è scattato attorno alle 15,45 di venerdì 30 gennaio. Sul fatto i carabinieri di Costa Volpino che hanno effettuato una serie di accertamenti, perché la copertura da cui il marocchino è caduto è chiusa, delimitata da una barriera (facilmente superabile, in quanto bassa), ma nessuno dovrebbe salirci. Pare invece che non fosse la prima volta che il ventiseienne e i suoi amici passassero il pomeriggio sulla palazzina: all’origine dell’accaduto, un fatto accidentale, forse il ragazzo stava camminando all’indietro e si è inciampato nel cordolo che delimita la copertura.