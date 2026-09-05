Costa Volpino, schianto in moto contro un palo: 19enne grave

Sono ore di grande preoccupazione a Lovere per le sorti di un diciannovenne, promettente calciatore, protagonista nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre di un incidente stradale a Costa Volpino. È ricoverato in un reparto di rianimazione in ospedale a Brescia, da cui però trapelano indiscrezioni confortanti: il giovane non sarebbe più in pericolo di vita.

La dinamica dello schianto

Utili le telecamere sulla strada

A lanciare l’allarme, sono stati altri automobilisti in transito che hanno chiamato il 112 dell’Areu. Quando sono arrivati sul posto, i sanitari lo hanno trovato a terra incosciente e lo hanno trasferito d’urgenza ai Civili di Brescia dove è stato ricoverato in un reparto di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Blu di Lovere e l’Areu ha attivato anche un’automedica e l’eliambulanza con cui il ragazzo loverese è arrivato in ospedale.