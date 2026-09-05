Costa Volpino, schianto in moto contro un palo: 19enne grave
L’INCIDENTE. Un giovane calciatore, residente a Lovere, è ricoverato in Rianimazione a Brescia. Le condizioni restano gravi, ma non sarebbe più in pericolo di vita.Lettura 1 min.
Costa Volpino
Sono ore di grande preoccupazione a Lovere per le sorti di un diciannovenne, promettente calciatore, protagonista nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre di un incidente stradale a Costa Volpino. È ricoverato in un reparto di rianimazione in ospedale a Brescia, da cui però trapelano indiscrezioni confortanti: il giovane non sarebbe più in pericolo di vita.
La dinamica dello schianto
Dalle prime ricostruzioni, sembra che nella notte, poco prima delle 4, il ragazzo, che oggi gioca in una squadra della valle Camonica dopo aver militato nelle giovanili di alcune società professionistiche, stava percorrendo sul suo ciclomotore via Nazionale, la strada che attraversa il centro abitato; all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Clusone, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo a bordo carreggiata.
Utili le telecamere sulla strada
Non risulta che siano coinvolti altri automobilisti, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in zona potrebbero aver ripreso la scena e fornire elementi utili agli inquirenti per l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente.
A lanciare l’allarme, sono stati altri automobilisti in transito che hanno chiamato il 112 dell’Areu. Quando sono arrivati sul posto, i sanitari lo hanno trovato a terra incosciente e lo hanno trasferito d’urgenza ai Civili di Brescia dove è stato ricoverato in un reparto di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Blu di Lovere e l’Areu ha attivato anche un’automedica e l’eliambulanza con cui il ragazzo loverese è arrivato in ospedale.
Le sue condizioni rimangono gravi, ma con il passare delle ore inizia a trapelare un cauto ottimismo e il giovane non sarebbe più in pericolo di vita.
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