«Decapitata» la statua della Sirenetta del basso lago

Posizionata in acqua a «balia» del lago, di fronte all’area verde utilizzata dai bagnanti e all’abitato di Sarnico, la statua in arenaria è stata realizzata durante un Simposio internazionale di scultura organizzato dal Comune. Raffigura una donna, per tutti la Sirenetta del basso lago d’Iseo, che nei giorni scorsi è stata «decapitata».