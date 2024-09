«Come fai a non intervenire?». La domanda, retorica, conclude il racconto di un 50enne di Castelli Calepio che ha trascorso l’altra notte al Pronto soccorso di Iseo, dov’è arrivato con un taglio in testa rimediato con una decina di punti di sutura.

La lite e le botte in un parcheggio fuori da un bar sulla provinciale della Valle Calepio Il 58enne, verso la tarda serata di sabato 31 agosto, era da poco arrivato in un bar sulla provinciale della Valle Calepio, insieme alla moglie e al alcuni familiari, raggiungendo il solito gruppo di amici, quando poco prima di entrare nel locale ha sentito l’allarme di un’auto: «Non so se era un allarme o il clacson – racconta –, so che arriva un altro amico e dice che un uomo sta picchiando una donna nel parcheggio del bar. All’interno del locale, dalle telecamere, il barista vede l’uomo che sferra un pugno alla ragazza. «Allora – riprende il 58enne – esco e vado verso il parcheggio, raggiunto da altri amici».

L’aggressione

Si avvicina ai due e dice all’uomo di fermarsi: «Cosa stai facendo?» dice all’indirizzo dell’individuo che nel frattempo aveva aperto il baule dell’auto, aveva tirato fuori una bicicletta scagliandola contro la 37enne. Apostrofato dal 58enne, per tutta riposta gli si è avvicinato urlandogli di farsi gli affari suoi e aggredendolo. Ne è nata una colluttazione, mentre gli altri amici che erano usciti al bar hanno cercato di fermare l’aggressore. In mano aveva una chiave o un attrezzo per le bici e, probabilmente senza una vera intenzione, con quello ha ferito il 58enne alla testa, che ha preso a sanguinare.

«Certo che avrei potuto voltarmi dall’altra parte e non rischiare così di rimediare le botte che poi mi sono preso. Ma non avrei mai potuto lasciare quella ragazza da sola»

ferita anche la donna

Nel frattempo, immediatamente allertato i soccorsi, è arrivata un’ambulanza della Croce Blu Basso Sebino dal quartier generale di Credaro, a poca distanza dal locale, e i sanitari hanno soccorso la donna, ferita per fortuna lievemente e dolorante per le botte ricevute. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri che ha preso in consegna l’uomo, del posto secondo le prime informazioni.

Dieci punti alla testa