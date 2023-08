Difende due donne, 60enne preso a calci e pugni al mercato di Villongo

Si delineano con maggior precisione i dettagli dell’aggressione avvenuta mercato di Villongo, sabato mattina 19 agosto. Secondo quanto ricostruito nel corso della giornata, poco dopo le 10 un ragazzo di origini marocchine di 23 anni, in monopattino, avrebbe urtato un passante. Due donne presenti in quel momento lo avrebbero redarguito, dicendogli di stare attento, e il giovane avrebbe reagito, insultandole e sputando loro addosso. Un 60enne della zona sarebbe intervenuto in difesa delle due signore e avrebbe cercato di calmare il giovane, che in risposta lo ha colpito con pugni e calci. Immediato l’intervento dei passanti, il 60enne è stato soccorso e trasferito in ambulanza in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni, dove è stato sottoposto ad accertamenti e medicato: fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Al momento dell’aggressione era presente anche la figlia 14enne del ferito. Il ragazzo è scappato dalla zona del mercato, ma attraverso le descrizioni fornite dai testimoni e le telecamere comunali è stato individuato dagli agenti della polizia locale che lo hanno raggiunto nella sua abitazione con i carabinieri di Grumello del Monte e identificato nell’evenienza, quasi certa, che la vittima sporga denuncia nei suoi confronti.