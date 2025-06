È andato a pescare, a Fonteno avanti con le ricerche del 70enne non rientrato a casa

La sua auto è stata ritrovata a Rogno ed è lì, nella zona del fiume Oglio, che si concentrano le ricerche, proseguite anche per tutta la serata. Oltre al ritrovamento dell’auto, è determinante il fatto che Adriano Grassi sia un appassionato di pesca: forse è caduto in acqua, oppure ha avuto un malore, oppure potrebbe essersi perso e non essere più riuscito a tornare alla sua vettura.

In base alle telecamere era diretto a Lovere

Forse è caduto in acqua, oppure ha avuto un malore, oppure potrebbe essersi perso e non essere più riuscito a tornare alla sua vettura In base alle ricostruzioni finora effettuate dai carabinieri della stazione di Costa Volpino della compagnia di Breno e dagli agenti della Polizia locale dei comuni di Sovere, Endine e Pianico, Adriano Grassi, residente a Bollate, martedì sera aveva detto che sarebbe uscito all’alba per andare a pescare. Non è chiaro se avesse indicato la zona scelta, se il lago di Endine, il Sebino o se il fiume Oglio sia stato una sua decisione presa all’ultimo momento, ma quando nel corso della giornata la moglie e gli altri familiari hanno lanciato l’allarme perché non lo vedevano ritornare le telecamere di sorveglianza hanno rivelato che da Piangaiano la sua auto si era diretta verso Lovere.

Polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco in azione

Le ricerche sono proseguite tutta la notte e riprese giovedì mattina

In azione i vigili del fuoco