Fabrizio Facchinetti nominato Ufficiale al Merito della Repubblica: l’onorificenza al Quirinale

Nel Salone delle Feste del Palazzo del Quirinale, alle 12 di martedì 3 marzo, Fabrizio Facchinetti di Sarnico ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’insegna e la pergamena dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia, trasmessa in diretta su Rai 2, ha visto la consegna delle onorificenze ad altri insigniti: in totale sono stati t rentuno i cittadini premiati , secondo il protocollo previsto per le ricorrenze istituzionali. La motivazione richiama l’impegno sociale ed educativo sviluppato negli anni attraverso lo sport come strumento concreto di inclusione , con particolare attenzione ai ragazzi speciali e alle loro famiglie.

Il ricordo di Fabrizio Pedrocchi

In prima fila la moglie Roberta Bonardi , presenza discreta ma determinante in un percorso fatto di responsabilità e dedizione. Presenti anche il sindaco di Sarnico Vigilio Arcangeli e Marta Pedrocchi , figlia di F abriz io Pedrocchi, fondatore dello Sci Club Sarnico 2001 «Fabrizio Pedrocchi» ASD. Per Marta, visibilmente emozionata, il momento ha rappresentato anche il richiamo a una storia familiare che si intreccia con quella dell’associazione e del territorio.

«È stata una grande emozione a tu per tu con il presidente della Repubblica. Questo riconoscimento non è solo mio», ha dichiarato Facchinetti al termine della cerimonia. «Quando senti pronunciare il tuo nome in un luogo come questo l’emozione è forte, ma il pensiero va subito alle persone con cui hai condiviso il percorso. Senza volontari, famiglie e sostenitori non sarei qui».