Finisce nel lago con l’auto, esce dall’abitacolo e chiama i soccorsi: 20enne si salva a Ranzanico - Le foto

Stava rientrando dal lavoro all’alba quando ha perso il controllo dell’auto ed è finito nelle acque del lago d’Endine. Per fortuna l’automobilista, un giovane di 20 anni, è riuscito a uscire dall’abitacolo, raggiungere la riva e chiamare i soccorsi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 di giovedì 26 gennaio in via Nazionale a Ranzanico.