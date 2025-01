Folla per l’ultimo saluto di Rosangela, «Salutiamo una persona che ha trasmesso speranza»

Dava concretezza ai progetti

«Salutiamo una persona che ha trasmesso speranza»

A presiedere la cerimonia funebre é stato il vicario generale monsignor Davide Pelucchi che in apertura della funzione ha detto:«Salutiamo una persona che ha trasmesso speranza; che ha messo la sua vita a servizio dei giovani, affinché non perdessero la speranza nel loro futuro». Durante l’omelia don Ezio Bolis, consulente ecclesiastico di Comunità Emmaus ha ricordato così Rosangela Abbiati:«Rosangela ha creduto in Gesù, gli ha dato fiducia e gli ha consacrato l’esistenza in un modo originale, mettendosi a servizio, giorno e notte, per tutto l’anno, di persone segnate da varie forme di fatica e di fragilità.Tante volte Rosangela ci ha ammonito di stare in campana e di non presare ascolto alle sirene incantatrici che ci rubano la vita, il futuro e la gioia vera. Lo ha fatto con poche parole e il tono adatto. Il suo è stato un insegnamento lasciato a quanti l’hanno conosciuta, una donna forte e tenera, mamma un po’ di tutti, persona sensibile e attenta, educatrice acuta ed esperta, cristiana senza fronzoli, capace di andare alla sostanz del Vangelo».