È morta a 73 anni Rosangela Abbiati, cofondatrice e anima della Comunità di Emmaus

«Rosangela, cofondatrice e anima dell’ Associazione Comunità Emmaus dal 1976 , ci ha lasciati per un progetto più grande». Con queste parole affidate ad un post su Facebook la Comunità ha annunciato nella mattina di lunedì 30 dicembre la scomparsa di Rosangela Abbiati , da 50 anni al fianco di tossicodipendenti e di sieropositivi e malati di Aids, attraverso l’associazione fondata nel 1976 dal don Giuseppe Monticelli .

Nata ad Arcene 73 anni fa, Rosangela era malata da tempo ma fino alla fine è stata a fianco dei «suoi ragazzi» senza far trasparire dolore e sofferenza .

«Di certo, non avrebbe voluto commenti celebrativi o descrizioni retoriche delle attività e dei progetti di questi 50 anni- si legge ancora nel post -. Pensiamo che in questo momento ci avrebbe solo richiamati ai valori che sono stati alla base della sua azione in questi anni. Ai “suoi ragazzi”, ospiti dei nostri servizi, delle nostre comunità, avrebbe ricordato la necessità di guardare sempre avanti con ottimismo e realismo, coltivare passioni ed interessi, guardare il mondo con occhi curiosi capaci di stupirsi ogni giorno».