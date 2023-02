Foresto Sparso, i fiori sulla scrivania di Bellini. In primavera il paese andrà al voto

Perdite così non si superano certo in uno schioccar di dita: a Foresto Sparso, dopo i funerali celebrati martedì, sono ancora giorni di dolore per la scomparsa del sindaco Gennaro Bellini, a soli 66 anni. Nell’ufficio del primo cittadino, la fascia tricolore è appoggiata sul tavolo accanto ai bei fiori donati da chi ha voluto ricordarlo. Ma mentre restano acuti il cordoglio e il desiderio di fare memoria, la «macchina» comunale e burocratica, inevitabilmente, deve riprendere i suoi passi : le necessità del Comune non si fermano e occorre proseguire il lavoro portato avanti fin qui.