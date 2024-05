Frontale tra scooter e auto a Gandosso, grave ragazzo di 23 anni

Grave incidente stradale venerdì sera, 17 maggio, a Gandosso. In via Bossoletti, su un tratto della strada provinciale 82 che collega Gandosso a Grumello del Monte, un 23enne del paese che viaggiava in sella a uno scooter è rimasto ferito nello scontro frontale con un’Audi A4. È stato portato in elicottero al Civile di Brescia e ricoverato in prognosi riservata.

L’episodio ha scosso fin dai primi istanti la piccola comunità di Gandosso è avvenuto una manciata di minuti dopo le 23. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Blu di Sarnico con un’ambulanza e l’auto medica partita dal basso Sebino, mentre da Brescia è decollato l’elisoccorso, che dopo alcuni sorvoli è atterrato nei pressi del campo sportivo, ad alcune centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Il 23enne, stabilizzato sul posto ma in gravi condizioni, è stato caricato sull’eliambulanza, portato d’urgenza agli Spedali Civili e affidato alle cure dei medici, che lo hanno portato in sala operatoria a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. A destare maggiori preoccupazioni le condizioni di uno degli arti inferiori.

Per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenute le pattuglie della stazione carabinieri di Grumello del Monte e della polizia stradale di Seriate, mentre i volontari del gruppo di Protezione civile di Gandosso si sono occupati di gestire la viabilità lungo la provinciale 82, rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia, dall’incrocio con via Romagnoli all’incrocio con via Avis, fino alle 2 passate.

Stando ai primi accertamenti, dato che la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sembra che a perdere il controllo e a invadere la corsia opposta sia stato il 23enne in sella allo scooter. Inevitabile l’impatto frontale con l’Audi A6 guidata da un 42enne di Credaro che stava procedendo in direzione di Grumello. Sbalzato dalla sua due ruote, il giovane è finito prima contro il parabrezza della station wagon e poi sull’asfalto. Il conducente dell’auto, invece, è uscito dal veicolo illeso, ma sotto shock per l’accaduto. Sottoposto al test alcolemico come da prassi, è risultato positivo: immediatamente gli è stata revocata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.