Gabriele, il dolore di Grumello. Martedì il rientro della salma

Un dolore per cui non ci sono parole, una tragedia che ha scioccato l’intera Val Calepio: la morte di Gabriele Gottardi, il motociclista di 34 anni deceduto venerdì pomeriggio in Austria dopo essere caduto a terra ed essere stato investito dalla moto del papà Luciano, ha suscitato un enorme cordoglio in tutti coloro che lo hanno conosciuto o soltanto incontrato.

I sentimenti di tristezza e commozione continuano a crescere da sabato pomeriggio, quando ha iniziato a diffondersi la notizia della sua scomparsa, e sono alimentati da un destino che sembra essersi accanito contro la famiglia Gottardi. Il dolore troverà modo di esprimersi a Grumello del Monte, dove Gabriele viveva, a partire da martedì quando, presumibilmente in giornata, la salma rientrerà da Innsbruck.

Le dimissioni del papà

Martedì dovrebbe essere dimesso dall’ospedale in cui è ricoverato il papà Luciano: l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto è andato bene, ma i medici seguono da vicino l’evoluzione delle sue condizioni di salute, su cui pesa come un macigno il tragico incidente in cui ha perso la vita Gabriele.

L’incidente

Venerdì mattina padre e figlio si erano aggregati a un gruppo di motociclisti di Brescia per partecipare, a Garmisch in Germania, al motoraduno europeo organizzato dalla Bmw. Dopo aver valicato il confine tra l’Italia e l’Austria attraverso il passo del Rombo in Alto Adige, la comitiva stava scendendo verso Soelden quando il capofila ha svoltato verso destra per raggiungere un’area di sosta e Gabriele Gottardi, che viaggiava come secondo della fila, lo ha urtato ed è finito a terra; il terzo motociclista, vedendolo cadere, è riuscito a sterzare di colpo e a evitarlo mentre il quarto, il papà Luciano, gli è finito addosso e lo ha travolto, finendo anche lui sull’asfalto e rompendosi una spalla.