Giorgio e Giulia, fratelli e scrittori a 11 e 9 anni

«Non smettiamo mai di osservare come bambini curiosi il grande mistero nel quale siamo nati» è la celebre esortazione di Albert Einstein. Ed è proprio dalla naturale curiosità di due ragazzini, due fratelli di Tavernola , che è nata una ricerca tradotta in un manuale rivolto ai coetanei. Un «libro delle vacanze» sugli uccelli che abitano i nostri territori, da completare negli spazi bianchi con dati da trarre da varie fonti, a seconda degli input, con foto da incollare, disegni e tanto altro ancora. Gli autori sono Giorgio Archetti, 11 anni , studente di prima media, e la sorella Giulia di nove , allieva di terza elementare. Edito da Silele e fresco di stampa, si intitola infatti «Alla scoperta degli animali con Giorgio e Giulia: uccelli» . Il libro, un compendio di schede con tantissime informazioni raccolte nel corso degli anni, verrà presentato d omenica alle 15 nella sala «Don Bruno» dell’oratorio di Tavernola dagli stessi fratelli, condotto da Maria Foresti che ha visto nascere questo studio, dai genitori che l’hanno sostenuto e dall’editore.

«Gli uccelli – spiegano Giorgio e Giulia – sono gli animali che vediamo e sentiamo ogni giorno ovunque siamo. Ci fanno compagnia con il loro cinguettio, ci meravigliano con i loro acrobatici voli o quando in stormi si dirigono verso mete lontane o quando attaccano le prede». Giorgio racconta che il suo preferito è il gheppio «per la tecnica che usa per agguantare la preda», invece a Giulia piace il picchio verde «per i colori delle sue piume e il ticchettio che produce con il becco contro la corteccia degli alberi». Curiosità e passione per la natura che i due fratelli hanno coltivato fin da piccolissimi, quando legati nel marsupio frequentavano i boschi con i genitori Vittorio e Marina Barbieri, incuriositi da tutto ciò che osservavano durante le passeggiate.