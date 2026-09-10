Grumello del Monte, danneggiata la Cappella del Calvario: denunciati sette minorenni

Sette minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per i danneggiamenti commessi nella notte tra il 24 e il 25 luglio alla Cappella del Calvario di Grumello del Monte. I giovani, tutti incensurati, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.

Le indagini attraverso telecamere e filmati

L’attività investigativa è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Grumello del Monte. I militari hanno ricostruito l’accaduto attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree vicine. Determinanti per identificare i componenti del gruppo sarebbero stati anche alcuni filmati realizzati dagli stessi ragazzi durante il danneggiamento.

Danneggiata anche una statua della Madonna