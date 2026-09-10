Grumello del Monte, danneggiata la Cappella del Calvario: denunciati sette minorenni
IL CASO. I giovani, tutti incensurati, sono stati identificati dai carabinieri grazie alle telecamere e ai video girati durante il danneggiamento.Lettura meno di un minuto.
Grumello del Monte
Sette minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per i danneggiamenti commessi nella notte tra il 24 e il 25 luglio alla Cappella del Calvario di Grumello del Monte. I giovani, tutti incensurati, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.
Le indagini attraverso telecamere e filmati
L’attività investigativa è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Grumello del Monte. I militari hanno ricostruito l’accaduto attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree vicine. Determinanti per identificare i componenti del gruppo sarebbero stati anche alcuni filmati realizzati dagli stessi ragazzi durante il danneggiamento.
Danneggiata anche una statua della Madonna
I giovani avrebbero infranto la teca contenente una statua della Madonna, provocandone la caduta e danneggiandola ripetutamente
Secondo la ricostruzione degli investigatori, i minorenni si sarebbero inizialmente introdotti in un’abitazione disabitata adiacente alla cappella, danneggiandone gli arredi. In seguito sarebbero entrati nel luogo di culto, dove avrebbero infranto la teca contenente una statua della Madonna, provocandone la caduta e danneggiandola ripetutamente. La Procura competente ha aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. I sette minorenni sono indagati in concorso tra loro.
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