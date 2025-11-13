Guida da 6 anni con patente revocata: maxi multa di 5.100 euro

Viaggiava da sei anni con la patente revocata nel 2019. Per lui è scattata una sanzione di poco superiore ai cinquemila euro . A finire nella rete della Polizia locale di Gandosso è stato un uomo di 46 anni, di origine senegalese e residente ad Adrara San Martino. Durante il controllo da parte della polizia locale, l’uomo ha dichiarato di essere in possesso della patente di guida, pur non essendo però in grado di esibirla al momento del controllo. È stato quindi invitato a esibire il documento in successivo momento, presentandosi all’ufficio della polizia locale.

Una sanzione da 5.100 euro

Dalla mancata esibizione della patente e da conseguenti verifica d’ufficio, è nel frattempo emerso che il senegalese del Basso Sebino era stato interessato dalla revoca da parte della Prefettura di Brescia nel corso dell’anno 2019. Per lui è scattata – come previsto dal Codice della strada – la sanzione di 5.100 euro con l’accusa guida con patente revocata. Il mezzo su cui viaggiava è risultato intestato a una persona diversa dallo stesso guidatore e risultata all’oscuro della revoca della patente e quindi dell’impossibilità del conoscente di mettersi alla guida del veicolo. L’accertamento è avvenuto nel corso di verifiche e monitoraggio sulle strade del centro del Basso Sebino in ottica di prevenzione e a garanzia della legalità.